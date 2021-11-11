Ефектно: учасниця "Холостяка" роздяглася перед камерою та залізла у ванну

Розалі Номбре продемонструвала струнку фігуру перед купанням.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Розалі Номбре – поділилася з шанувальниками в Instagram пікантним відео.

На ньому дівчина під музику йде до ванни, знімає чорний короткий халат із крилами на спині і опиняється у ванні перед вікном. Вийшло ефектно.

Номбре продемонструвала свою струнку підтягнуту фігуру.

У підписі до відео Розалі розповіла кумедну історію з побачення:

"Днями була на побаченні (хоч більшість моїх крихіток і вважають, що я ходжу тільки на роботу). Хлопець здався дивним. Я поставила йому запитання: "У тебе вже хтось є?"

На що він відповів: "Є поки що — вона мене вже не влаштовує. Але я не дурень, не ходжу в магазин по нову пару босоніж". Завіса *актори кланяються, зал шокований розв'язкою — жінка порівняна з кросівками. Тож, сьогодні у нас відео про те, як у ванні залишили відкисати старо-нові кросівки.

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