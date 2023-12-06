Екошуба повертається: дивимося, як носити цей верхній одяг на прикладі знаменитостей

Давайте розглянемо свіжі образи у цьому верхньому вбранні від відомих жінок.
Екошуби кілька років тому були головним зимовим трендом і на тлі того, що натуральне хутро вже не прийнятне в суспільстві, такий формат дуже сподобався багатьом. Шуби зі штучного хутра продавалися у всіляких кольорах та фасонах, однак з часом все ж їх витіснили знічно зручніші куртки.
Та судячи з останніх появ зірок на публіці, тренд на цей вид верхнього одягу повертається.
Гламур від Джесіка Сімпсон
Зірка 2000-х поєднала коричневу шубу з кроптопом та лосинами. У руці у неї була гламурна сумка від Chanel, розшита лелытками, а взула вона чорні чоботи з червоною аплікацією Sonora Melrose у ковбойському стилі. Ставку в образі було зроблено на яскравий колір.
Прогулянковий лук від Емілі Ратаковскі
Модель вирішила одягнути теплу сіру шубу, коли йшла забирати сина з дитячого садка. Поєднала вона цей верхній одяг з яскравими кросівками від Loewe.
Два луки від Дуа Ліпи
Ймовірно, шуби стали улюбленим верхнім одягом британки, оскільки вона в них останнім часом ходить часто. Якось об'ємну чорну шубу вона поєднала з напівпрозорою сукнею та чоботями.
Також співачка з'явилася у вкороченій версії шуби. Вона у неї була білого кольору, а поєднала Дуа її з джинсами та червоними аксесуарами. Образ вийшов ефектним і водночас досить комфортним.
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