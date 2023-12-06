Екошуба повертається: дивимося, як носити цей верхній одяг на прикладі знаменитостей

Екошуби кілька років тому були головним зимовим трендом і на тлі того, що натуральне хутро вже не прийнятне в суспільстві, такий формат дуже сподобався багатьом. Шуби зі штучного хутра продавалися у всіляких кольорах та фасонах, однак з часом все ж їх витіснили знічно зручніші куртки.

Та судячи з останніх появ зірок на публіці, тренд на цей вид верхнього одягу повертається.

Гламур від Джесіка Сімпсон

Зірка 2000-х поєднала коричневу шубу з кроптопом та лосинами. У руці у неї була гламурна сумка від Chanel, розшита лелытками, а взула вона чорні чоботи з червоною аплікацією Sonora Melrose у ковбойському стилі. Ставку в образі було зроблено на яскравий колір.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Прогулянковий лук від Емілі Ратаковскі

Модель вирішила одягнути теплу сіру шубу, коли йшла забирати сина з дитячого садка. Поєднала вона цей верхній одяг з яскравими кросівками від Loewe.

Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

Два луки від Дуа Ліпи

Ймовірно, шуби стали улюбленим верхнім одягом британки, оскільки вона в них останнім часом ходить часто. Якось об'ємну чорну шубу вона поєднала з напівпрозорою сукнею та чоботями.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Також співачка з'явилася у вкороченій версії шуби. Вона у неї була білого кольору, а поєднала Дуа її з джинсами та червоними аксесуарами. Образ вийшов ефектним і водночас досить комфортним.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

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