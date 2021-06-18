Екс-"ангел" Кендіс Свейнпоул в коротких шортах продефілювала Нью-Йорком

32-річна південноафриканська модель несподівано з'явилася на публіці.

Вчора білизняний бренд Victoria's Secret повідомив про те, що розпускає команду "ангелів". Дівчата всі як одна затамували мовчання і не коментують ситуацію.

Чи залишаться "ангели" тепер без роботи? Скоріше за все ні. За час карантину і тієї ситуації, яка склалася під час пандемії в світі фешн, практично всі вони знайшли свою нішу. Південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул, яку вчора якраз заскочили папараці в Нью-Йорку в районі Трайбека, займається випуском колекцій купальників і пляжного одягу для Tropic Of C. Цей бренд став її натхненням, про що Кендіс не втомлюється повторювати.

Кендіс Свейнпоул / Getty Images

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На вулицях Нью-Йорка зірку сфотографували одягнену в чорний бюстгальтер, короткі шкіряні шорти з високою талією і елегантному чорному піджаку. Чорні босоніжки на підборах і з золотим ланцюжком взуті на Кендіс були від марки Giuseppe Zanotti.

Модель зібрала біляве волосся в тугий пучок, зробила насичений макіяж і одягла сережки-півкільця. Куди саме прямувала Свейнпоул, невідомо. Вона мала дуже впевнений в собі вигляд і жодних коментарів на тему Victoria's Secret не давала.

Кендіс Свейнпоул на шоу Victoria's Secret / Associated Press

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Кендіс Свейнпоул на подіумі і в реальному житті (27 фото)

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