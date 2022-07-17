Екс"ангел" Victoria's Secret Лаїс Рібейро вийшла заміж і показала фото з пляжної церемонії

Екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Лаїс Рібейро вийшла заміж за Жоакіма Ноа. Їхня романтична церемонія відбулася на пляжі в рідній Бразилії.

31-річна Лаїс стала дружиною колишнього професійного баскетболіста Жоакіма Ноа під час романтичного весілля на пляжі перед їхніми найближчими друзями та родиною в її рідній країні Бразилії минулого четверга.

Лаїс Рібейро та її наречений / Фото: Instagram Лаіс Рибейро

Три роки тому чоловік освідчився дівчині, і вона відповіла згодою. Минулого тижня пара обмінялася весільними клятвами і обручками перед гостями церемонії.

Весільними знімками Лаїс Рібейро поділилася в Instagram Stories. 31-річна наречена була в красивій білій сукні від Galia Lahav з напівпрозорим ліфом, вишитим кокетливою квітковою вишивкою, та низом із тюлю. Волосся нареченої було розпущене і укладене легкими хвилями, а в них були заколоті білі квіти.

Лаїс Рібейро та її наречений / Фото: Instagram Лаіс Рибейро

37-річний наречений був у білому піджаку, до якого була приколота біла троянда, сорочці та штанах, а також у сонцезахисних окулярах з жовтим відтінком. Пара вимовила свої клятви стоячи біля гарної квіткової арки на пляжі.

Лаїс Рібейро та її наречений / Фото: Instagram Лаіс Рибейро

Лаїс Рібейро та її наречений / Фото: Instagram Лаіс Рибейро

Подружками нареченої були її колеги-моделі Victoria's Secret Жасмін Тукс та Сара Сампайо, серед гостей також була Кендіс Свейнпоул.

Лаїс Рібейро та її наречений / Фото: Instagram Лаіс Рибейро

Лаїс Рібейро та її наречений / Фото: Instagram Лаіс Рибейро

Читайте також: