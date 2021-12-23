Екс"ангел" Victoria's Secret Марта Гант стала мамою та показала перші фотографії з дитиною

Екс"ангел" Victoria's Secret Марта Гант стала мамою та показала перші фотографії з дитиною

Екс"ангел" Victoria's Secret Марта Гант стала мамою ще у листопаді, але з шанувальниками вона не поспішала ділитися радісною новиною.

В Instagram Марта опублікувала кілька кадрів із новонародженою дочкою на руках. І написала:

"Вранці 6 листопада ми вітали нашу доньку Емері".

Її сторінка в Instagram не надто рясніє знімками дитини, з моменту появи дочки на світ Гант запостила лише одне сімейне селфі, де знята з батьком її дитини — фешн-фотографом Джейсоном Макдональдом.

"Прокинулася для нашого першого сімейного селфі", — підписала кадр Марта. Дочка Емері стала первістком для пари.

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