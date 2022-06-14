Екс"ангел" Victoria's Secret Ромі Стридж показала вагітний живіт і розсекретила стать дитини

26-річна нідерландська модель Ромі Стридж вагітна вдруге.

Екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ромі Стридж показала фоловерам в Instagram свій вагітний живіт. На фото модель позувала у мереживній білизні, тому можна розглянути, як змінилася фігура Ромі під час другої вагітності. Їй дуже пасує цей цікавий стан.

Стридж також розсекретила стать майбутньої дитини – у неї буде донька. Стать вона з чоловіком визначила, вистреливши із хлопавки. Там з'явився рожевий дим із рожевими блискітками.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Нагадаємо, Ромі і її чоловік Лоренс ван Ліувен виховують однорічну доньку Мінт. Про свою другу вагітність модель повідомила наприкінці травня.

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