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Екс"ангел" Victoria's Secret у латексній мініспідниці похизувалася стрункими ногами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
996
Час на прочитання
1 хв
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Екс"ангел" Victoria's Secret у латексній мініспідниці похизувалася стрункими ногами

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Леомі Андерсон у пікантному луку продемонструвала красиву фігуру і ноги.

Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret - Леомі Андерсон – в ефектному аутфіті відвідала церемонію European MTV Awards, яка відбувалася у Дюссельдорфі.

Там красуня постала у корсетному кроптопі від Versace, зверху якого вона одягла топ із каміння лавандового відтінку. Верх Леомі поєднала з чорною латексною мініспідницею House of Harlot, яка чудово підкреслила її стрункі довгі ноги.

Леомі Андерсон / © Associated Press
Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

У цьому вбранні манекенниця похизувалася і пружними сідницями.

Леомі Андерсон / © Associated Press
Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Образ Андерсон доповнила латексними довгими рукавичками, лакованими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах і шкіряною сумочкою-скринею.

Леомі Андерсон / © Associated Press
Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Ідеально рівне укладання, макіяж із пишними віями, сережки з камінням і каблучка з масивним рожевим камінцем завершили лук екс"ангела".

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Дата публікації
Перегляди
996
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