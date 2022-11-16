Екс"ангел" Victoria's Secret у латексній мініспідниці похизувалася стрункими ногами

Леомі Андерсон у пікантному луку продемонструвала красиву фігуру і ноги.

Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret - Леомі Андерсон – в ефектному аутфіті відвідала церемонію European MTV Awards, яка відбувалася у Дюссельдорфі.

Там красуня постала у корсетному кроптопі від Versace, зверху якого вона одягла топ із каміння лавандового відтінку. Верх Леомі поєднала з чорною латексною мініспідницею House of Harlot, яка чудово підкреслила її стрункі довгі ноги.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

У цьому вбранні манекенниця похизувалася і пружними сідницями.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Образ Андерсон доповнила латексними довгими рукавичками, лакованими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах і шкіряною сумочкою-скринею.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Ідеально рівне укладання, макіяж із пишними віями, сережки з камінням і каблучка з масивним рожевим камінцем завершили лук екс"ангела".

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