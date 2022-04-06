Екс"ангел" Victoria's Secret вийшла заміж через чотири роки після заручин

28-річна данська модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жозефін Скрівер – вийшла заміж за соліста американського рокгурту The Cab Алекса Делеона.

Вони були заручені від листопада 2018 року і минулими вихідними, нарешті, офіційно одружилися. Урочиста подія відбулася в Мексиці на курорті Cabo Azul Resort у Кабо-Сан-Лукас у колі близьких та друзів пари. Серед гостей були моделі та колеги Жозефін – Сама Сампайо та Жасмін Тукс.

Ні Жозефін, ні її новоспечений чоловік не поділилися знімками з весілля у своїх Instagram. Тільки цим, де вони стоять спинами до камери, а в підписі написано: Just Married, що в перекладі означає "молодята".

Жозефін Скрівер та Алекс Делеон / Instagram Жозефін Скривер

Одна з гостей церемонії, португальська модель Сара Сампайо, опублікувала кілька фото із весілля у себе в блогу та написала:

"Насправді не так багато фотографій з весілля, це саме те, що потрібно! Але, я така щаслива бути частиною вашого свята @bohnes @josephineskriver ❤️".

Нагадаємо, Алекс Делеон освідчився Жозефін у Фінляндії, на березі замерзлого озера, куди привіз кохану, щоб подивитися на північне сяйво, а потім став на одне коліно прямо на льоду і зізнався їй у коханні, запропонувавши каблучку, руку та серце. Разом пара від 2013 року.

Жозефін Скрівер та Алекс Делеон / Instagram Жозефін Скривер

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