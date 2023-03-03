Екс"ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс вперше стала мамою і показала знімки дитини

32-річна екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс вперше стала мамою. У четвер, 23 лютого, вона народила доньку, яку назвала Мія Вікторія.

Радісною новиною модель поділилася в Instagram, опублікувавши перші світлини донечки.

Батьком малюка є її чоловік - виконавчий директор Snapchat, син віцепрезидента Еквадору - Хуан Давид Борреро.

(гортайте праворуч)

На першому фото зазнімкована ручка дитини, яка лежить на руках свої новоспечених батьків. А на іншому чорно-білому знімку маля тримається за мізинець своєї матусі.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Жасмін вийшла заміж за Боррео, з яким була у стосунках із 2016 року. А у листопаді минулого року модель повідомила у соцмережі про свою вагітність.

Хуан Давид Борреро і Жасмін Тукс / Фото: Associated Press

Читайте також: