Екс"ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс вперше стала мамою і показала знімки дитини

У моделі народилася дівчинка.
32-річна екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс вперше стала мамою. У четвер, 23 лютого, вона народила доньку, яку назвала Мія Вікторія.
Радісною новиною модель поділилася в Instagram, опублікувавши перші світлини донечки.
Батьком малюка є її чоловік - виконавчий директор Snapchat, син віцепрезидента Еквадору - Хуан Давид Борреро.
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На першому фото зазнімкована ручка дитини, яка лежить на руках свої новоспечених батьків. А на іншому чорно-білому знімку маля тримається за мізинець своєї матусі.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Жасмін вийшла заміж за Боррео, з яким була у стосунках із 2016 року. А у листопаді минулого року модель повідомила у соцмережі про свою вагітність.
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