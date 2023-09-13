Екс"ангел" VS Жозефін Скрівер вперше стала мамою

У своєму блогу Жозефін вже опублікувала перші фотографії новонародженої дочки від чоловіка Олександра ДеЛеона.

Супермодель поділилася чорно-білим знімком, на якому вона та Олександр тримають руки своєї новонародженої дитини. У підписі Скрівер розсекретила ім'я малечі, її назвали Аврора Джеймс.

Жозефін та 34-річний фронтмен The Cab розпочали свої стосунки 2013 року. Вони зустрічалися п'ять років, перш ніж оголосити про свої заручини. У квітні 2022 року вони одружилися і невдовзі повідомили, що чекають на народження первістка.

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Нагадаємо, влітку стало відомо, що ще одна екс"ангел" Victoria's Secret Карлі Клос вдруге стала мамою. Тепер вона виховує двох синів від свого чоловіка Джошуа Кушнера.

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