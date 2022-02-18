Ексангел Victoria's Secret Адріана Ліма чекає на третю дитину

40-річна бразильська модель вагітна від свого коханого.

Адріана Ліма вагітна втретє. Цією прекрасною новиною манекенниця поділилася на своїй сторінці в TikTok.

Адріана опублікувала кумедне відео, на якому показує своєму коханому (з яким вона вперше з'явилася на публіці у вересні 2021 року на Венеційському кінофестивалі) – кінопродюсеру Андре Леммерсу – позитивний тест на вагітність. Чоловік був збентежений побаченим, а модель не приховувала своєї радості.

Нагадаємо, Ліма була заміжня у 2009 – 2016 роках за баскетболістом Марко Яричем. У їхньому шлюбі народилося двоє доньок: Валентина (2009) та Сієнна (2012).

Андре Леммерс і Адріана Ліма / Associated Press

Читайте також: