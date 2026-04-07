Ексдівчина Леонардо Ді Капріо у мереживній сукні з відвертим декольте сходила на шоу
28-річна Каміла Морроне обрала для своєї появи на розважальній програмі гарне вбрання.
До об’єктивів фотокамер у Нью-Йорку потрапила колишня дівчина Леонардо Ді Капріо — акторка і модель Каміла Морроне. Вона йшла на шоу «LIVE with Kelly and Mark».
Каміла мала чарівний вигляд у бежевій мереживній сукні з довгими рукавами і рюшами на спідниці, яка підкреслила її гарну фігуру. Головним акцентом у її луку було відверте глибоке декольте.
Аутфіт Морроне доповнила чорними милями на шпильках. Вона зробила хвилясте укладання і ніжний макіяж.
