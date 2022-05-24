Ексклюзивні кадри: британський Vogue показав весільний фотосет Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема

Британський Vogue опублікував весільну фотосесію Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц, а самі молодята, які зіграли весілля 9 квітня, розповіли деякі його подробиці.

23-річний Бруклін Бекхем і його 27-річна дружина Нікола Пельтц розповіли всьому світу про деякі цікаві моменти свого весілля після того, як фотографії зі святкування, що відбулося у Флориді в маєтку батька нареченої, були опубліковані в журналі Vogue.

В інтерв'ю для Vogue Бруклін розповів, що не міг нормально дихати через хвилювання, коли вперше побачив свою майбутню дружину Ніколу у весільній сукні. Кутюрне вбрання на дівчині, нагадаємо, було від італійського Модного дому Valentino, яке створювали протягом року.

"Родзинкою всього весілля для мене було те, що я вперше побачив її в цій сукні, це був перший раз у моєму житті, коли я відчув, що не можу перевести подих", — сказав Бруклін, пише Mirror.

Нікола поїхала зі своєю матір'ю до Риму і закохалася у сукню та 11-футовий шлейф, а її мама Клаудія попросила швачку непомітно вишити у вбрання талісман "котяче око", щоб він захищав її дочку в цей важливий для неї день.

Батько нареченого Девід Бекхем у своїй весільній промові пожартував і вибачився перед сином за те, що змусив його одягнути "ковбойське вбрання" в день їхнього із Вікторією весілля 1999 року. І побажав молодятам "робити одне одного щасливими", а особисто Брукліну "ставитися до своєї місіс, як до золота".

Девід та Вікторія Бекхем у день свого весілля 1999 року разом із сином Брукліном / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Замість весільних подарунків пара, нагадаємо, попросила зробити пожертву до фонду допомоги Україні.

Журнал Vogue ділиться у своєму Instagram фото та відео з фотосету Ніколи та Брукліна, який повною мірою читачі можуть подивитися у червневому випуску журналу.

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