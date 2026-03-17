Експериментує зі стилем: Меланія Трамп у леопардовій спідниці з'явилася на заході у Білому домі
Перша леді США поповнила свій гардероб вбранням з «хижим» принтом.
Меланія Трамп разом зі своїм чоловіком-президентом Дональдом Трампом взяла участь у заході, присвяченому місячнику жіночої історії. Івент відбувся у Східній кімнаті Білого дому, у Вашингтоні. Перша леді виступила там з промовою.
Цього разу Меланія вирішила проекспериментувати зі своїм стилем і додала в свій лук гламуру. Вона одягла довгу спідницю-олівець з леопардовим принтом і таким самим тонким поясом від бренду Adam Lippes, яку скомбінувала з чорним светром від Ralph Lauren і чорними гостроносими туфлями на високих шпильках.
У пані Трамп була гарне укладання з м’якими локонами, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою та молочний манікюр.
