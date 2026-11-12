Екстравагантний Джонні Депп у капелюсі і рожевих окулярах презентував новий фільм

Джонні Депп / © Associated Press

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Джонні Депп відвідав прем’єру фільму «Скрудж і духи Різдва» (Ebenezer). На заході він постав у стильному аутфіті з цікавими аксесуарами.

Депп з’явився перед фотографами у чорному костюмі вільного крою, темно-синьому жилеті на ґудзиках і синій сорочці в смужку.

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Джонні Депп / © Associated Press

Лук актор доповнив чорними замшевими черевиками з бежевою вишивкою і на масивній платформі. Родзинкою його аутфіту став темно-сірий фетровий капелюх із широкими крисами та окуляри з рожевими лінзами і прозорою оправою.

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Джонні Депп / © Associated Press

З-під капелюха визирало його хвилясте волосся, у вухах були сережки-кільця з камінням, а на пальцях — масивні персні. Увагу також привертали численні татуювання на його руках.

Джонні Депп / © Associated Press

На прем’єрі Депп позував на тлі засніжених ялинок і різдвяних декорацій. Компанію йому склали колеги зі стрічки, зокрема Руперт Грінт та Еллі Бамбер. Для спільних світлин актори зібралися біля декорації старовинної крамниці з вивіскою Scrooge and Marley.

Руперт Грінт і Джонні Депп / © Associated Press

Еллі Бамбер і Джонні Депп / © Associated Press

Джонні Депп з колегами / © Associated Press

Про фільм:

«Скрудж і духи Різдва» — нова екранізація знаменитої повісті Чарльза Дікенса «Різдвяна пісня» 1843 року. Режисером фільму став Ті Вест, відомий за горорстрічками «Х», «Перл» і «МаХХХін». Сценарій написав Натаніель Галперн.

Джонні Депп зіграв головну роль — багатого, жадібного і похмурого Ебенезера Скруджа, який ненавидить Різдво. Події розгортаються у вікторіанському Лондоні напередодні свята. До Скруджа приходять привид його померлого ділового партнера Джейкоба Марлі і три духи Різдва, які змушують його переосмислити власне життя, зіткнутися з помилками минулого і побачити можливе майбутнє.

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Нова адаптація має похмурішу атмосферу та поєднує готичне фентезі, драму, чорну комедію і надприродний трилер.

У фільмі також знялися Руперт Грінт, який зіграв Боба Кретчита, Ієн Маккеллен у ролі Джейкоба Марлі, Андреа Райзборо в образі Духа Минулого Різдва, Сем Клафлін, Дейзі Рідлі, Еллі Бамбер та інші.

Відсьогодні, 12 листопада, фільм «Скрудж і духи Різдва» і українському прокаті.

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