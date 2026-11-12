- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 2 хв
Екстравагантний Джонні Депп у капелюсі і рожевих окулярах презентував новий фільм
63-річний голлівудський актор продемонстрував екстравагантний образ у своєму фірмовому стилі.
Джонні Депп відвідав прем’єру фільму «Скрудж і духи Різдва» (Ebenezer). На заході він постав у стильному аутфіті з цікавими аксесуарами.
Депп з’явився перед фотографами у чорному костюмі вільного крою, темно-синьому жилеті на ґудзиках і синій сорочці в смужку.
Лук актор доповнив чорними замшевими черевиками з бежевою вишивкою і на масивній платформі. Родзинкою його аутфіту став темно-сірий фетровий капелюх із широкими крисами та окуляри з рожевими лінзами і прозорою оправою.
З-під капелюха визирало його хвилясте волосся, у вухах були сережки-кільця з камінням, а на пальцях — масивні персні. Увагу також привертали численні татуювання на його руках.
На прем’єрі Депп позував на тлі засніжених ялинок і різдвяних декорацій. Компанію йому склали колеги зі стрічки, зокрема Руперт Грінт та Еллі Бамбер. Для спільних світлин актори зібралися біля декорації старовинної крамниці з вивіскою Scrooge and Marley.
Про фільм:
«Скрудж і духи Різдва» — нова екранізація знаменитої повісті Чарльза Дікенса «Різдвяна пісня» 1843 року. Режисером фільму став Ті Вест, відомий за горорстрічками «Х», «Перл» і «МаХХХін». Сценарій написав Натаніель Галперн.
Джонні Депп зіграв головну роль — багатого, жадібного і похмурого Ебенезера Скруджа, який ненавидить Різдво. Події розгортаються у вікторіанському Лондоні напередодні свята. До Скруджа приходять привид його померлого ділового партнера Джейкоба Марлі і три духи Різдва, які змушують його переосмислити власне життя, зіткнутися з помилками минулого і побачити можливе майбутнє.
Нова адаптація має похмурішу атмосферу та поєднує готичне фентезі, драму, чорну комедію і надприродний трилер.
У фільмі також знялися Руперт Грінт, який зіграв Боба Кретчита, Ієн Маккеллен у ролі Джейкоба Марлі, Андреа Райзборо в образі Духа Минулого Різдва, Сем Клафлін, Дейзі Рідлі, Еллі Бамбер та інші.
Відсьогодні, 12 листопада, фільм «Скрудж і духи Різдва» і українському прокаті.