Ексучасниця шоу "Холостяк" народила первістка і показала його перше фото

Ексучасниця шоу "Холостяк" народила первістка і показала його перше фото

Українська співачка Лія Лі вперше стала мамою і показала світлину з пологового.

Ексучасниця шоу "Холостяк" та співачка - Лія Лі, народила доньку. Дівчинка з'явилася на світ 7 жовтня. Про це новоспечена матуся повідомила в Instagram.

Лія опублікувала першу світлину з новонародженою донечкою та розсекретила її ім'я.

"Мія. 7.10.21", - написала артистка під знімком.

Співачка також показала маленьку ніжку доньки.

Нагадаємо, Лія Лі розійшлася з батьком дитини ще, будучи вагітною. За її словами, стосунки були токсичними. Вона планує самостійно виховувати доньку.

Під час вагітності Лія випустила кліп на пісню "Незаменима" на підтримку всіх матерів-одиначок з хештегом #незлаМати.

Лія Лі/Пресслужба

Лія Лі/Пресслужба

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