Ель Феннінг блиснула мереживною білизною на заході у Лондоні

Ель Феннінг взяла участь у заході з нагоди спеціального показу фільму «Сентиментальна цінність» (Sentimental Value), у якому вона зіграла. Івент відбувся у межах 69-го Лондонського кінофестивалю BFI у кінотеатрі The Cinema In The Power Station у Лондоні.

Там вона постала у білому діловому костюмі, який складався із широких штанів зі стрілками і подовженого жакета, із-під якого визирала чорна мереживна білизна.

Аутфіт Ель доповнила чорними лакованими милями на підборах. У неї було розпущене волосся з боковим проділом, ніжний макіяж із бежевою помадою і чорний манікюр. Від прикрас акторка відмовилась.

Нагадаємо, Ель Феннінг на кінофестивалі у Лондоні продемонструвала образ від бренду Simone Rocha. На ній була сукня вільного силуету з лелітками і чорні широкі штани.