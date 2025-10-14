- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 164
- Час на прочитання
- 1 хв
Ель Феннінг блиснула мереживною білизною на заході у Лондоні
Акторка у чорно-білому луку зʼявилася на Лондонському кінофестивалі.
Ель Феннінг взяла участь у заході з нагоди спеціального показу фільму «Сентиментальна цінність» (Sentimental Value), у якому вона зіграла. Івент відбувся у межах 69-го Лондонського кінофестивалю BFI у кінотеатрі The Cinema In The Power Station у Лондоні.
Там вона постала у білому діловому костюмі, який складався із широких штанів зі стрілками і подовженого жакета, із-під якого визирала чорна мереживна білизна.
Аутфіт Ель доповнила чорними лакованими милями на підборах. У неї було розпущене волосся з боковим проділом, ніжний макіяж із бежевою помадою і чорний манікюр. Від прикрас акторка відмовилась.
Нагадаємо, Ель Феннінг на кінофестивалі у Лондоні продемонструвала образ від бренду Simone Rocha. На ній була сукня вільного силуету з лелітками і чорні широкі штани.