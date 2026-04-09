Ель Феннінг зав’язала на шию шкіряну хустку і так не робив ще ніхто

Реклама

Акторка Ель Фаннінг напередодні свого дня народження, яке у неї 9 квітня, відвідала презентацію мінісеріалу «У Марго проблеми з грошима». У цьому проєкті вона виконала головну роль, тому підібрала особливе вбрання.

Дівчина одягла маскулінний костюм від Givenchy з колекції осінь-зима 2026, який складався з двобортного жакету та вільних штанів у смужку. Головним акцентом та родзинкою образу став аксесуар на шиї Ель — акторка зав’язала шкіряну хустку винного кольору.

Відтінок цього незвичного аксесуару на її шиї перегукувався з відтінком яскраво-червоної помади. Своє розкішне біляве волосся Феннінг розпустила, а також завершила образ прикрасами від Cartier.

Реклама

Серіал є екранізацією роману Руфі Торп. У ньому розповідається про бурхливу долю Марго Міллет, яка після роману зі своїм викладачем англійської мови в коледжі завагітніла. Головна героїня, яку грає Феннінг, вирішує забезпечити себе за допомогою OnlyFans. У серіалі з’явиться акторка Мішель Пфайффер, яка зіграє матір героїні, а також у шоу задіяна Ніколь Кідман, яка теж відвідала прем’єру у Нью-Йорку.

Ніколь Кідман і Ель Феннінг / © Associated Press