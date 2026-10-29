Ель Феннінг з’явилася в театральному образі, який захопив усіх завдяки капелюшку з балериною

Ель Феннінг / © Associated Press

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Ель Феннінг представила в Лондоні новий фільм із франшизи «Голодні ігри», з’явившись у рожевому кутюрному вбранні від Роберта Вуна, натхненному персонажкою Еффі Трінкет, яку вона втілила у цій картині.

Ель Феннінг / © Associated Press

На британській прем’єрі, що відбулася 28 жовтня, Феннінг пройшлася червоною доріжкою в авангардному образі, який, без став найяскравішим луком вечора та і можливо одним з найявкравіших зіркових образів 2026 року.

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Ель Феннінг / © Associated Press

Працювала над луком для Ель її стилістка Саманта Макміллен. Надихнувшись любов’ю Еффі до розкішних і надмірно пишних вбрань, стилістка і акторка обрали сукню та головний аксесуар з осінньої кутюрної колекції 2026 року. Образ виконаний у ніжно-рожевому відтінку.

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Сукня міді складалася з корсета та скульптурного бюстьє. Драпірований верх переходив у грайливу спідницю з кількох шарів фатину, що нагадувала балетну пачку. А ніжно-рожевий відтінок сукні асоціювався з кольором балетних пуантів.

Ель Феннінг / © Associated Press

Образ доповнили гостроносі туфлі з фатину від Aquazzura та діамантове кольє.

Ель Феннінг / © Associated Press

Однак справжню сенсацію спричинив головний аксесуар, адже його прикрашал фігурка балерини, що обертається перед дзеркалом. Уся конструкція головного убору нагадувала музичну скриньку для прикрас.

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