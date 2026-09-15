Ель і Дакота Феннінг продемонстрували два різні образи на Emmy-2026

Сестри Феннінг / © Associated Press

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Ель та Дакота Феннінг завітали на церемонію Emmy. Сестри-акторки продемонстрували два абсолютно різні образи, але обидві однаково відповідально підійшли до вибору суконь.

Дакота обрала вишукану чорно-білу сукню з колекції Carolina Herrera Resort 2027. Це була сукня-бюстьє креативного дизайну. На перший погляд вбрання здавалось лаконічним, однак оригінальність сукні була у складках, що виконані на ліфі і спідниці, а також у асиметричності — можна помітити, що спідниця асиметрична і двошарова. Образ акторка доповнила босоніжками від Gianvito Rossi та прикрасами Swarovski.

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© Associated Press

Ель тим часом обрала приглушено-зелену сукню-комбінацію від Ralph Lauren із декоративною китицею на плечі, що спадала до підлоги, нагадуючи шлейф. Вбрання було розшите бісером, а доповнила акторка його коштовностями від Cartier.

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Цього року Дакота була номінована в категорії «Найкраща акторка другого плану в обмеженому або антологійному серіалі чи телефільмі» за роль Дженні Камінскі в детективному мінісеріалі Peacock «Все її вина». Для неї це вже четверта номінація на Emmy за кар’єру.

© Associated Press

Ель претендувала на нагороду в категорії «Найкраща акторка в комедійному серіалі» за роль у серіалі «У Марго проблеми з грошима». Комедійна драма, заснована на однойменному романі Руфі Торп 2024 року, розповідає про 19-річну матір-одиначку з Каліфорнії, яка, намагаючись заробити гроші, починає вести сторінку на OnlyFans.

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