El Kravchuk презентував нову пісню, присвячену українським жінкам

El Kravchuk випустив нову композицію під назвою "Кіт-собака", яку присвятив героїчним українським жінкам.

"У той час, коли мужні воїни боронять країну, жінки захищають тили, захищають сім'ї. З перших хвилин навали, мільйони і мільйони жінок, дітей, старих і молодих рушили зі сходу на захід. Вони бігли від ракет, від літаків, від насильства і смерті, від страху. Вони їхали переповненими потягами... Їхали ночами у повній тиші, тому що вдень постійно існувала вірогідність бомбордувань. Вони вистояли", - говорить артист.

Нагадаємо, на відміну від багатьох українських зірок, для яких війна розпочалася лише рік тому, El Kravchuk активно підтримує українських військових ще із 2014 року. Співак регулярно їздить до наших захисників із концертами, щоб підняти їхній бойовий дух.

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