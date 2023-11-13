Елегантна Елізабет Дебікі та коргі на червоній доріжці: у Лос-Анджелесі презентували 6 сезон "Корони"

Прем'єрний показ серіалу про життя британської королівської родини відбувся у театрі Regency Village Theater.

Австралійська акторка Елізабет Дебікі з'явилася на доріжці у чорній сукні довжини до колін від Bottega Veneta з колекції весна-2024 на широких бретельках, одна з яких спадала з її плеча та туфлях-човниках від Manolo Blahnik.

Показ Bottega Veneta весна 2024 / Фото: Associated Press

Вона розпустила своє біляве волосся, зробила дуже натуральний макіяж, прозорим лаком нафарбувала нігті і обійшлася зовсім без прикрас.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

Привернула увагу на доріжці і акторка Мег Белламі, яка зіграла в серіалі юну Кейт Міддлтон. Вона одягла максісукню на тонких бретельках і з дуже глибоким декольте від Stella McCartney, розпустила волосся, зробила макіяж зі стрілками на повіках і зробила акцент на губах матовою помадою. На доріжці дівчина позувала з екранним принцом Вільямом, якого зіграв Ед Маквей.

Мег Белламі та Ед Маквей / Фото: Getty Images

Також на доріжці з'явився коргі, відомо, що королева Єлизавета II любила собак цієї породи і все життя опікувалася ними.

Прем'єра шостого сезону серіалу "Корона" у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Шостий сезон "Корони" охоплюватиме події від 1997 до 2005 року. Перші чотири епізоди першої частини розповідатимуть про стосунки Діани та Доді Аль-Файєда перед смертельною автокатастрофою в Парижі 1997 року. А в другій частині розкажуть про те, як молодий принц Вільям повертається до університету після смерті своєї матері, а королева розмірковує про майбутнє монархії, про весілля Чарльза і нині королеви Камілли, а також про майбутню долю принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Прем'єра шостого сезону серіалу "Корона" у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

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