Елегантна і красива: Гвен Стефані у вечірній сукні від українського бренду знялася для глянцю

52-річна співачка прикрасила обкладинку італійського журналу.
Гвен Стефані стала головною героїнею вересневого номера журналу Luisa Via Roma.
На обкладинці вона з'явилася у чорному вбранні з паєтками.
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Артистка знялася у стильній фотосесії для глянцю. Вона приміряла багато ефектних луків від відомих брендів: Saint Laurent, Balenciaga, Victoria Beckham, Tom Ford, Isabel Marant.
Стефані також постала перед камерою у чорній вечірній сукні від українського бренду Bevza на тонких бретельках і з сексуальною зоною декольте.
Вартість цього вбрання на сайті бренду - 890 євро.
Свій аутфіт співачка доповнила чорною лахматою накидкою на плечі, ідеально рівним волоссям і ніжним макіяжем.
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