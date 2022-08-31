Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Елегантна і красива: Гвен Стефані у вечірній сукні від українського бренду знялася для глянцю

Дата публікації
Перегляди
1007
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Елегантна і красива: Гвен Стефані у вечірній сукні від українського бренду знялася для глянцю

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

52-річна співачка прикрасила обкладинку італійського журналу.

Гвен Стефані стала головною героїнею вересневого номера журналу Luisa Via Roma.

На обкладинці вона з'явилася у чорному вбранні з паєтками.

(гортайте праворуч)

Артистка знялася у стильній фотосесії для глянцю. Вона приміряла багато ефектних луків від відомих брендів: Saint Laurent, Balenciaga, Victoria Beckham, Tom Ford, Isabel Marant.

Стефані також постала перед камерою у чорній вечірній сукні від українського бренду Bevza на тонких бретельках і з сексуальною зоною декольте.

Вартість цього вбрання на сайті бренду - 890 євро.

Свій аутфіт співачка доповнила чорною лахматою накидкою на плечі, ідеально рівним волоссям і ніжним макіяжем.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація