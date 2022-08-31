Елегантна і красива: Гвен Стефані у вечірній сукні від українського бренду знялася для глянцю

Гвен Стефані стала головною героїнею вересневого номера журналу Luisa Via Roma.

На обкладинці вона з'явилася у чорному вбранні з паєтками.

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Артистка знялася у стильній фотосесії для глянцю. Вона приміряла багато ефектних луків від відомих брендів: Saint Laurent, Balenciaga, Victoria Beckham, Tom Ford, Isabel Marant.

Стефані також постала перед камерою у чорній вечірній сукні від українського бренду Bevza на тонких бретельках і з сексуальною зоною декольте.

Вартість цього вбрання на сайті бренду - 890 євро.

Свій аутфіт співачка доповнила чорною лахматою накидкою на плечі, ідеально рівним волоссям і ніжним макіяжем.

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