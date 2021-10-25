Елегантна і в звичайному житті: Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку зі своїми дітьми

Елегантна і в звичайному житті: Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку зі своїми дітьми

Недільний день сім'я провела, оглядаючи пам'ятки.

Голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі прилетіла до Риму, щоб відвідати конофестіваль, де презентували фільм "Вічні" за її участю. У день, перед початком події, акторка і п'ятеро її дітей Нокс, Шайло, Меддокс, Вів'єн і Захара вирішили прогулятися "Вічним містом" і відвідати визначні пам'ятки.

Родина разом гуляла вузькими вуличками і базікала, намагаючись не звертати уваги на цікавих перехожих. Весь час Анджеліну і її дітей супроводжувала охорона.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Образ для виходу зірка вибрала простий, але не менш жіночний і елегантний, ніж для червоної доріжки, адже була з ніг до голови одягнена в Dolce and Gabbana.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Діти Джолі були одягнені в шорти, джинси, кеди та світшоти. Уся родина не знімала з обличчя масок.

Анджеліна Джолі / Getty Images

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