Елегантна Ніколь Кідман за руку з Гав'єр Бардемом сяяла на доріжці

Актори Ніколь Кідман та Гав'єр Бардем відвідали прем'єрний показ фільму "Бути Рікардо", який відбувся вчора в Лінкольн-центрі, у Нью-Йорку.

Фільм режисера Аарона Соркіна розповість реальну історію Люсіль Болл і Дезі Арназа — акторів з першого в історії ситкому "Я люблю Люсі", який мав колосальний успіх у США. Сюжет сконцентрується на особистих стосунках виконавців головних ролей, які були парою як у житті, так і на екрані. Дія відбувається протягом тижня під час виробництва американського ситкому "Я люблю Люсі", в якому Люсіль Болл і Десі Арнас стикаються з серйозною кризою, яка здатна поставити під загрозу їхню кар'єру та шлюб.

Ніколь Кідман та Гав'єр Бардем / Associated Press

На доріжку Ніколь вийшла у білій сукніміді з чорними елементами декору з боків та у чорних туфлях із круглими носами та застібкою на щиколотці від Chloe. Волосся Ніколь заколола чорною шпилькою ззаду, зробила вечірній макіяж, одягла цікаві сережки у вухах і зробила темний манікюр.

Ніколь Кідман / Associated Press

Ніколь Кідман та Гав'єр Бардем / Associated Press

Гав'єр Бардем був у баклажанового кольору піджаку, чорних штанах, білій сорочці та лакованих туфлях на шнурівці. Він тримав свою партнерку за руку, коли вони разом позували на доріжці.

Ніколь Кідман та Гав'єр Бардем / Associated Press

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