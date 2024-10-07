Елегантна та гламурна: Мерая Кері з'явилася на сцені у вбранні від Schiaparelli

55-річна співачка Мерая Кері вийшла на сцену церемонії American Music Awards, яка відбулася у LA Center Studios у Лос-Анджелесі.

На сцені Мерая з'явилася у гламурній сукні від Модного дому Schiaparelli, а також розкішних прикрас з діамантами: сережки, кольє та кількох браслетах. На руці співачка носила традиційно її каблучку-талісман у вигляді метелика.

Сукня була виконана у двох кольорах — айворі та чорному, вона не мала бретельок. Спереду вбрання було із світлої тканини, а на спині – з темної. Також сукня мала невеликий шлейф. Образ Кері доповнила макіяжем та розкішним укладанням з локонами.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Зірка заспівала свій хіт 2005 року We Belong Together.

Вбрання від Schiaparelli зірка одягає на подібні заходи не вперше. Також вона сяяла у цьому бренді на церемонії Академії звукозапису, організованої The Black Music Collective. Мерая позувала в корсетному боді та тюлі на стегнах з колекції осінь-зима 2023.

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