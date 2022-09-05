Елегантна та гламурна: Пенелопа Крус прибула до Венеції і вийшла на червону доріжку

4 вересня у Венеції відбувся показ фільму L'immensità, у якому зіграла оскароносна акторка Пенелопа Крус, а режисером виступив Емануеле Кріалезе. На прем'єру знаменитість прибула особисто і пройшлася червоною доріжкою в елегантній сукні від Chanel.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Вбрання було мереживним, приталеним і мало довгі рукави. Сукню повністю прикрашав рожевий принт у вигляді листя, а горловина була обшита великим камінням.

Лук Пенелопи доповнили діамантові прикраси, макіяж і чорні босоніжки.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Раніше, того ж дня, акторка з'явилася на публіці у довгій сукні Chanel у геометричний принт. Вбрання мало американську пройму, спідницю зі складками, чорний пояс. У руці Крус тримала невелику сумку від Chanel, а у вухах у неї були сережки-кільця.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Сюжет фільму, в якому зіграла зірка, розповідає про італійку, матір трьох дітей, яка страждає від жорстокості чоловіка. Події відбуваються у 1970-х, коли розлучення в Італії було заборонено.

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