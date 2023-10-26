Елегантна та красива: Ума Турман прийшла на галаконцерт із дочкою Маєю

Вона рідко виходить у світ, однак коли це таки трапляється, все частіше бере з собою дітей.

Голлівудська зірка Ума Турман завітала на захід у Нью-Йорку — галаконцерт на честь 25-річчя благодійної організації Room to Grow, який минув у бальному залі Ziegfeld. Образ акторка обрала в улюбленому елегантному стилі й одягла чорну сукню.

Вбрання було прямим, мало довгі рукави і високий розріз спереду на спідниці. Прикрасила сукню Уми елегантна велика брошка у вигляді півмісяця. Також вона одягла великі сережки-люстри і зробила дуже лаконічний макіяж.

Турман доповнила образ невеликим клатчем, чорними туфлями-човниками і довгим пальто.

Ума Турман / Фото: Associated Press

На захід зірка прийшла зі своєю донькою Маєю Гоук, яка теж одягла лаконічне чорне вбрання і зібрала волосся.

Ума Турман та її дочка / Фото: Associated Press

Останнім часом усі появи на публіці Турман не минають без її дітей, оскільки якось вона вийшла у світ із молодшою донькою Луною, а потім вийшла на червону доріжку церемонії відкриття 76-го Міжнародного Каннського кінофестивалю із сином Левоном.

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