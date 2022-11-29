Елегантна та з усмішкою: акторка Дженніфер Лоуренс на церемонії в Нью-Йорку

Оскароносна акторка обрала для події лаконічний образ.
Дженніфер Лоуренс взяла участь у церемонії вручення кінопремії "Готем". Щорічно ця нагорода вручається творцям незалежних фільмів на церемонії в Нью-Йорку, місті, вперше прозване Готемом його уродженцем — письменником Вашингтоном Ірвінгом, у номері журналу Salmagundi, опублікованому 11 листопада 1807 року.
Під час заходу Дженніфер представляла картину "Все завжди і водночас" — науково-фантастичну чорну комедію режисерів та сценаристів Деніела Шайнерта та Дена Квана.
На сцену Лоуренс вийшла в елегантній чорній оксамитовій сукні на тонких бретельках.
Образ акторки доповнили кольє на шиї у вигляді чокера з перлами, лаконічні сережки та макіяж із яскравою червоною помадою на губах.
Нагадаємо, що на кількома днями раніше зірка позувала на заході Governors Awards у Лос-Анджелесі.
Тоді на дівчині була довга сукня з мереживними вставками і тонкими бретельками від бренду Dior, який нещодавно оскандалився.
Читайте також: