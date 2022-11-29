Елегантна та з усмішкою: акторка Дженніфер Лоуренс на церемонії в Нью-Йорку

Дженніфер Лоуренс взяла участь у церемонії вручення кінопремії "Готем". Щорічно ця нагорода вручається творцям незалежних фільмів на церемонії в Нью-Йорку, місті, вперше прозване Готемом його уродженцем — письменником Вашингтоном Ірвінгом, у номері журналу Salmagundi, опублікованому 11 листопада 1807 року.

Під час заходу Дженніфер представляла картину "Все завжди і водночас" — науково-фантастичну чорну комедію режисерів та сценаристів Деніела Шайнерта та Дена Квана.

На сцену Лоуренс вийшла в елегантній чорній оксамитовій сукні на тонких бретельках.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Образ акторки доповнили кольє на шиї у вигляді чокера з перлами, лаконічні сережки та макіяж із яскравою червоною помадою на губах.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на кількома днями раніше зірка позувала на заході Governors Awards у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Тоді на дівчині була довга сукня з мереживними вставками і тонкими бретельками від бренду Dior, який нещодавно оскандалився.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

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