Елегантна та жіночна: Анджеліна Джолі відвідала показ фільму "Марія" з відомим режисером

Фільм, який Джолі активно просуває, стартує в українському прокаті від 28 листопада.
Анджеліна Джолі знову потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли йшла на показ фільму "Марія" у кінотеатрі Roxy Cinema. Акторка була з ніг до голови одягнена у все чорне і мала дуже елегантний вигляд.
Вона поєднала лаконічну однотонну сукню та приталене просте пальто без ґудзиків і з рукавами три чверті. Цей образ акторка доповнила туфлями-човниками, клатчем та золотими прикрасами.
На обличчі у Анджеліни був лаконічний вечірній макіяж, а волосся вона уклала у просту зачіску.
Захід вона знову відвідала з режисером Пабло Ларраїном, який є автором біографічного фільму з її участі під назвою "Марія". Вони позували для фото перед прем'єрою.
Днем раніше акторка та режисер також відвідали захід разом. Джолі тоді одягла довгу сукню зі складками та новою зачіскою.
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