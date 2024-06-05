Елегантна та жіночна: Крістін Девіс під прицілом папараці на зніманнях "І просто так..."

Багато сцен серіалу знімають на вулиці, тому актори часто стають мішенню папараці.

У травні у Нью-Йорку стартувала робота над третім сезоном серіалу "І просто так…", який є продовженням "Сексу і міста". Під час роботи над одним з епізодів проєкту під приціл папараці потрапила акторка Крістін Девіс, яка виконує роль Шарлотти Йорк – найкращої подруги головної героїні.

Спочатку Крістін заскочили у білій легкій сукні-сорочці з рукавами-ліхтариками. Вбрання вона носила у поєднанні з широким блакитним поясом на талії та блакитними босоніжками.

Також акторка тримала в руці невелику квадратну сумку, зробила укладання та макіяж. У вухах у неї були сережки з діамантами, а на руці годинник із білим ремінцем. Колегою Крістін у цій сцені був її екранний пес.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

На другому знімку акторка мала зовсім інакший вигляд, але не менш елегантний. На Крістін того дня була спідниця-олівець, яку вона носила у поєднанні з блузою в принт. Її талію прикрашав широкий пояс із пряжкою, але також у цьому образі були присутні зелені туфлі та невелика сумка з короткою ручкою.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Це не вперше, коли Крістін фотографують на знімальному майданчику. Після старту роботи над шоу її також помітили з Ніколь Арі Паркер на вулиці. Зірки були одягнені дуже яскраво.

Крістін Девіс і Ніколь Арі Паркер / Фото: Getty Images

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