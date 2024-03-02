Елегантна у будь-якій ситуації: Вікторія Бекхем вийшла до публіки на милицях наприкінці свого показу

Дизайнерка представила нову колекцію у Франції.
Британська модельєрка та дружина футболіста Девіда Бекхема – 49-річна Вікторія Бекхем – провела показ нової колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 свого однойменного бренду в Парижі.
Колекцію вона презентувала традиційно елегантну, носибельну, у спокійних відтінках та жіночних фасонах. Але цього разу було під питанням чи вийде Вікторія до гостей заходу після завершення шоу, адже пересувається вона з труднощами останнім часом через нещасний випадок у спортзалі, через який зламала ногу.
Проте Вікторія все ж таки з'явилася. Модельєрка вийшла на подіум на двох милицях і навіть у такій ситуації мала приголомшливий вигляд. Жінка була у широких чорних штанах та лаконічній блузі без рукавів. Волосся вона розпустила і уклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж.
Після показу Бекхем також заскочили папараці, коли вона прямувала до автомобіля. До образу жінка додала чорну куртку та окуляри.
Підтримати Вікторія Бекхем на шоу прийшла її родина – сини, чоловік та їхня донька Гарпер. Також у першому ряду показу сиділа і Нікола Пельтц.
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