Елегантний Роберт Паттінсон і яскрава Лілі Коллінз відвідали захід журналу GQ

Лілі Коллінз і Роберт Паттінсон стали господарями 15-го щорічного галаконцерту GO Campaign Gala, який щорічно проводиться організацією зі збору коштів в Голлівуді.

Як і галаконцерт 2020 року, захід, проведений на Cornerstone Plaza в Лос-Анджелесі був в основному віртуальним через постійну стурбованість COVID-19. Всі зібрані кошти підуть на глобальну допомогу некомерційній організації в боротьбі з COVID-19, просуванню расової справедливості в США та збору коштів для навчання дітей в Африці і Латинській Америці, а також дівчаток в Афганістані.

Роберт Паттінсон / Getty Images

Актор Роберт Паттінсон став офіційним представником кампанії GO 2015 року, а акторка Лілі Коллінз приєдналася до нього 2018 року, ставши першою жінкою-послом організації.

На публіці 32-річна Лілі з'явилася в жовтій сукню, яка була одягнена поверх чорних штанів з жовтими лампасами з весняно-літньої колекції бренду AZ Factory, придуманої легендарним ізраїльським дизайнером Альбером Ельбаз, який помер раніше цього року. Лілі взула шкіряні туфлі-човники на підборах, зробила макіяж, а волосся зібрала у високий хвіст.

Роберт Паттінсон, Скотт Файфер і Лілі Коллінз / Getty Images

35-річний Паттінсон був в стильному синьому костюмі, білосніжній сорочці і чорних туфлях. Елегантний лук актора доповнювало скуйовджене укладання.

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