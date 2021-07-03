Елегантно і дорого: Леді Гагу в білому аутфіті сфотографували в Нью-Йорку

Співачка вибрала дуже жіночний і ошатний образ для свого виходу.

Раніше Леді Гага шокувала своїми епатажними вбраннями на високих підборах, сукнях із м'яса і рваними колготами. Але тепер суперзірка кардинально вирішила змінити свої повсякденні луки і з'являється на публіці виключно в дуже елегантних, жіночних і дорогих образах.

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Так, вчора Гагу сфотографували в Нью-Йорку, коли вона виходила з готелю "Плаза", розташованого в центрі Мангеттена. Зірка продемонструвала розкішне біле вбрання, в якому поєднала сукню без бретелей з органзи і рюшами від бренду Giambattista Valli і пальто кольору слонової кістки Fendi. Доповнили цей неймовірний образ туфлі JimmyChoo з ремінцями на щиколотці, сумка-коробка моделі Grace від бренду Mark Cross, виконана в ніжно-блакитному кольорі, і сонцезахисні окуляри-лисички від illesteva.

З прикраси співачка вибрала масивні сережки-підвіски, прикрашені штучними перлами і кристалами від бренду Alessandra Rich, який, до речі, також любить і герцогиня Кембриджська.

Леді Гага / Getty Images

Образ вийшов неймовірно розкішним і гідним червоної доріжки. Але днем раніше зірка демонструвала не менше ефектний аутфіт, адже вийшла на публіку в чорно-білій сукні від Giuseppe di Morabito з рукавами-ліхтариками, яку теж доповнила сумкою Mark Cross, але в чорному кольорі, і замшевими туфлями від Giuseppe Zanotti. У вухах у Гаги були сережки Swarovski.

Леді Гага / Getty Images

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