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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
507
Час на прочитання
1 хв

Елегантна і розкішна: Джуліанна Мур на прем'єрі фільму в Нью-Йорку

Відома рудоволоса акторка продемонструвала жіночний образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єра трилера «Долина Ехо» і хоча основна увага публіки була прикута до Сідні Свіні, яка з’явилася у розкішній червоній сукні від Vera Wang, 64-річна Джуліанна Мур привнесла на червону доріжку нотку класичної елегантності своїм оксамитовим вбранням.

Зірка мала розкішний і жіночний вигляд, а її вбрання хоч і було відносно лаконічним, але все ж таки нотку незвичайності йому надавали високі плечі та оригінальне декольте. Образ акторка доповнила простою зачіскою з прямим волоссям, розкішними прикрасами з діамантами та смарагдами, а також манікюром винного відтінку.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Поява Мур на прем’єрі фільму відбулася після того, як вона сяяла в новій рекламній кампанії бренду Bottega Veneta, присвяченій 50-річчю intrecciata — особливої техніки плетіння шкіри, завдяки якій цей бренд став пізнаваним і отримав світове визнання.

Нагадаємо, що також у травні Джуліанна Мур сяяла на червоній доріжці в Каннах у сукні чорного кольору від Bottega Veneta. Із цим італійським Модним домом акторка вже давно співпрацює.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Джулианна Мур_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
507
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