Елегантна та жіночна: Наомі Воттс відвідала модне шоу в Нью-Йорку

Наомі Воттс / © Associated Press

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Вона позувала перед фотографами у вбранні коричневого кольору, речі в якому були підібрані у розслабленій коричнево-білій гамі.

Наомі поєднала широкі лляні штани-палацо з легкою шовковою блузою та шкіряним тренчем. Особливий акцент у цьому луку був зроблений на аксесуарах, адже в руці вона тримала стильну сумку, а також одягла коричневий ремінь, темні окуляри та багато прикрас.

Наомі Воттс / © Associated Press

Перед цим модним шом вийшов фільм під назвою «Друг», у якому Наомі виконала головну роль. Акторка позувала для портрета зі своїм колегою з фільму — великим німецьким догом на ім'я Бінг. Фотосесія проводилася в межах промоції фільму в Нью-Йорку.

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Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс / © Getty Images Наомі Воттс / © Getty Images Навін Ендрюс та Наомі Уоттс / © Associated Press Наомі Воттс / © Getty Images Наомі Воттс / © Associated Press Наомі Воттс / © Associated Press Наомі Воттс / © Getty Images Наомі Воттс / © Getty Images Наомі Воттс / © Getty Images Ніколь Кідман, Наомі Уоттс та Кетрін Зета-Джонс на показі Michael Kors / © Getty Images