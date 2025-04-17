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- Шоу-бізнес
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Елегантна та жіночна: Наомі Воттс відвідала модне шоу в Нью-Йорку
У Нью-Йорку відбувся показ нової колекції бренду Ralph Lauren осінь-зима 2025 року гостею якого стала акторка Наомі Воттс.
Вона позувала перед фотографами у вбранні коричневого кольору, речі в якому були підібрані у розслабленій коричнево-білій гамі.
Наомі поєднала широкі лляні штани-палацо з легкою шовковою блузою та шкіряним тренчем. Особливий акцент у цьому луку був зроблений на аксесуарах, адже в руці вона тримала стильну сумку, а також одягла коричневий ремінь, темні окуляри та багато прикрас.
Перед цим модним шом вийшов фільм під назвою «Друг», у якому Наомі виконала головну роль. Акторка позувала для портрета зі своїм колегою з фільму — великим німецьким догом на ім'я Бінг. Фотосесія проводилася в межах промоції фільму в Нью-Йорку.