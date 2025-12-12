Елегантно та вишукано: зірка серіалу "Велика маленька брехня" сяяла на кінофестивалі у Саудівській Аравії

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Акторка Шейлін Вудлі, відома багатьом за популярним серіалом «Велика маленька брехня», де зіграла з Ніколь Кідман і Різ Візерспун, відвідала Міжнародний кінофестиваль у Саудівській Аравії. У межах заходу Шейлін вийшла на фотокол галавечері, що була присвячена майбутній премії «Золотий глобус».

Акторка обрала образ від бренду Balenciaga, який створив новий креативный директор марки П’єрпаоло Піччолі. Образ включав топ з ефектним декором та спідницю-олівець, а також шкіряні рукавички в туфля на підборах.

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Також акторка прийняла участь у фотосесії. Шейлін позувала для фото у приголомшливі сукні-пальті від Mugler, головною родзинкою якої була довга сорочка на подолі. Це був стильний та дуже елегантний лук, який ідеально підкреслював фігуру.

Акторка доповнила образ лаконічними мюлями на підборах.

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Нагадаємо, що HBO підтвердив — культовий серіал «Велика маленька брехня» повернеться з третім сезоном. Сценарій першої серії напише Франческа Слоун («Містер і місіс Сміт»), яка також виступить виконавчою продюсеркою разом із Девідом Е. Келлі, Ніколь Кідман та Різ Візерспун. Акторки Ніколь Кідман та Різ Візерспун знову з’являться у головних ролях, а глядачі очікують також на повернення інших зірок серіалу, серед яких Шейлін Вудлі, Зої Кравіц та Меріл Стріп.