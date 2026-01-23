- Дата публікації
Еліна Світоліна тріумфально виступила на Australian Open-2026, але привернула увагу і образами
Тенісистка Еліна Світоліна впевнено йде до перемоги на Australian Open-2026, а також демонструє шик на корті.
У Мельбурні вона стартувала виграшів: перемагала іспанку Крістіну Букшу, польку Лінду Клімовічову та «нейтральну» Діану Шнайдер, яка насправді є росіянкою.
Однак також уваги заслуговує і образ першої ракетки України. Тенісистка обрала для виходу на корт білий та помаранчевий образи від Adidas. Луки спортсменки включали майку та коротку спідничку з шортами.
Спортивний лук Еліни — це технологічний спеціальний одяг, який розроблений так, щоб у ньому було зручно рухатися. Також образ вона доповнила кросівками, а волосся зібрала.
Шику образу спортсменки додали прикраси, адже у вухах у зірки були діамантові сережки, на шиї підвіски від Van Cleef & Arpels, а на зап’ясті руки «тенісний браслет» лаконічного дизайну.
Також до помаранчевого образу тенісистка додала кепку білого кольору, яка поєднувалася з принтом та обробкою на її майці.