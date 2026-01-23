ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
92
1 хв

Еліна Світоліна тріумфально виступила на Australian Open-2026, але привернула увагу і образами

Тенісистка Еліна Світоліна впевнено йде до перемоги на Australian Open-2026, а також демонструє шик на корті.

Юлія Каранковська
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

У Мельбурні вона стартувала виграшів: перемагала іспанку Крістіну Букшу, польку Лінду Клімовічову та «нейтральну» Діану Шнайдер, яка насправді є росіянкою.

Однак також уваги заслуговує і образ першої ракетки України. Тенісистка обрала для виходу на корт білий та помаранчевий образи від Adidas. Луки спортсменки включали майку та коротку спідничку з шортами.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Еліна Світоліна / © Associated Press

Спортивний лук Еліни — це технологічний спеціальний одяг, який розроблений так, щоб у ньому було зручно рухатися. Також образ вона доповнила кросівками, а волосся зібрала.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Еліна Світоліна / © Associated Press

Шику образу спортсменки додали прикраси, адже у вухах у зірки були діамантові сережки, на шиї підвіски від Van Cleef & Arpels, а на зап’ясті руки «тенісний браслет» лаконічного дизайну.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Еліна Світоліна / © Associated Press

Також до помаранчевого образу тенісистка додала кепку білого кольору, яка поєднувалася з принтом та обробкою на її майці.

Еліна Світоліна / © Getty Images

Еліна Світоліна / © Getty Images

