Еліна Світоліна тріумфально виступила на Australian Open-2026, але привернула увагу і образами

Еліна Світоліна / © Associated Press

У Мельбурні вона стартувала виграшів: перемагала іспанку Крістіну Букшу, польку Лінду Клімовічову та «нейтральну» Діану Шнайдер, яка насправді є росіянкою.

Однак також уваги заслуговує і образ першої ракетки України. Тенісистка обрала для виходу на корт білий та помаранчевий образи від Adidas. Луки спортсменки включали майку та коротку спідничку з шортами.

Спортивний лук Еліни — це технологічний спеціальний одяг, який розроблений так, щоб у ньому було зручно рухатися. Також образ вона доповнила кросівками, а волосся зібрала.

Шику образу спортсменки додали прикраси, адже у вухах у зірки були діамантові сережки, на шиї підвіски від Van Cleef & Arpels, а на зап’ясті руки «тенісний браслет» лаконічного дизайну.

Також до помаранчевого образу тенісистка додала кепку білого кольору, яка поєднувалася з принтом та обробкою на її майці.