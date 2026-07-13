Елізабет Дебікі у сукні від Ralph Lauren і з вентилятором у руках з'явилася на Вімблдоні

Елізабет Дебікі / © Getty Images

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Елізабет з'явилася на трибунах у смугастій сукні Ralph Lauren, з краваткою та в трикотажному жилеті зверху. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри прямокутної форми із дзеркальними лінзами, у вухах були золоті сережки, а на зап'ясті тонкий браслет.

Елізабет Дебікі / © Getty Images

Також в руках у Дебікі був портативний вентилятор, з таким аксесуаром на Вімблдоні цього року з'являлося багато зірок і королівських осіб, все через надто спекотну погоду.

Елізабет Дебікі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Уельська теж рятувалася від спеки на Вімблдоні, використовуючи для цього вентилятор і віяло.

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