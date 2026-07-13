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- Шоу-бізнес
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Елізабет Дебікі у сукні від Ralph Lauren і з вентилятором у руках з'явилася на Вімблдоні
35-річна австралійська акторка Елізабет Дебікі відвідала чоловічий фінал Вімблдонського тенісного турніру.
Елізабет з'явилася на трибунах у смугастій сукні Ralph Lauren, з краваткою та в трикотажному жилеті зверху. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри прямокутної форми із дзеркальними лінзами, у вухах були золоті сережки, а на зап'ясті тонкий браслет.
Також в руках у Дебікі був портативний вентилятор, з таким аксесуаром на Вімблдоні цього року з'являлося багато зірок і королівських осіб, все через надто спекотну погоду.
Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Уельська теж рятувалася від спеки на Вімблдоні, використовуючи для цього вентилятор і віяло.