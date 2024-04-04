Елізабет Герлі з'явилася на прем'єрі провокаційного фільму свого сина

58-річна британська акторка Елізабет Герлі мала вчора, 3 квітня, надзвичайний і дуже ефектний вигляд, оскільки відвідала прем'єру фільму "Строго конфіденційно", який написав і зняв її єдиний син Даміан Герлі.

Елізабет одягла на прем'єру довгу сукню сірого кольору, яка мала глибоке V-подібне декольте і тонкі бретельки. Зроблено вбрання було з двох відтінків блискучої тканини та мало розріз на спідниці.

Вбрання вона доповнила взуттям на підборах, розкішним укладанням та діамантовими прикрасами. Також на обличчі зірка мала насичений макіяж.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Прем'єру Герлі відвідала із сином Даміаном. Вони разом позували для фото та обіймалися. 21-річний режисер-початківець обрав для заходу чорне шовкове вбрання та прикрасу у вигляді хреста на шиї.

Елізабет та Даміан Герлі / Фото: Associated Press

Зіркою прем'єри Елізабет стала, оскільки зіграла у фільмі сина головну роль. Однак за цю роботу її багато хто критикував, оскільки у фільмі були сексуальні сцени, які знімав, звичайно ж, Даміан, бо був автором цієї картини. Цю ситуацію акторка прокоментувала, зазначивши, що в неї еротичні знімання в присутності сина не викликали дискомфорту — під наглядом Даміана вона почувалася в повній безпеці.

У новому інтерв'ю газеті The Sunday Times прокоментував ситуацію з еротичними зніманнями матері і сам режисер. Він зізнався, що розуміє, чому більшості людей ця ситуація здасться щонайменше дивною, але він наполягає на тому, що для всіх, хто з дитинства знайомий із кіновиробництвом, у цьому немає нічого особливого.

"Навіть не хочеться говорити, але це було цілком нормально. Я не знаю, що це говорить про нас. Але я спілкувався з багатьма друзями, які є дітьми акторів. І всі вони кажуть те саме: те, що для сторонніх може здатися максимально дивним і незвичайним, для нас норма – ми просто виросли із цим", — сказав він.

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