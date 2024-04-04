Елізабет Герлі з'явилася на прем'єрі провокаційного фільму свого сина

Акторка підкреслила розкішну фігуру гламурним вбранням.
58-річна британська акторка Елізабет Герлі мала вчора, 3 квітня, надзвичайний і дуже ефектний вигляд, оскільки відвідала прем'єру фільму "Строго конфіденційно", який написав і зняв її єдиний син Даміан Герлі.
Елізабет одягла на прем'єру довгу сукню сірого кольору, яка мала глибоке V-подібне декольте і тонкі бретельки. Зроблено вбрання було з двох відтінків блискучої тканини та мало розріз на спідниці.
Вбрання вона доповнила взуттям на підборах, розкішним укладанням та діамантовими прикрасами. Також на обличчі зірка мала насичений макіяж.
Прем'єру Герлі відвідала із сином Даміаном. Вони разом позували для фото та обіймалися. 21-річний режисер-початківець обрав для заходу чорне шовкове вбрання та прикрасу у вигляді хреста на шиї.
Зіркою прем'єри Елізабет стала, оскільки зіграла у фільмі сина головну роль. Однак за цю роботу її багато хто критикував, оскільки у фільмі були сексуальні сцени, які знімав, звичайно ж, Даміан, бо був автором цієї картини. Цю ситуацію акторка прокоментувала, зазначивши, що в неї еротичні знімання в присутності сина не викликали дискомфорту — під наглядом Даміана вона почувалася в повній безпеці.
У новому інтерв'ю газеті The Sunday Times прокоментував ситуацію з еротичними зніманнями матері і сам режисер. Він зізнався, що розуміє, чому більшості людей ця ситуація здасться щонайменше дивною, але він наполягає на тому, що для всіх, хто з дитинства знайомий із кіновиробництвом, у цьому немає нічого особливого.
"Навіть не хочеться говорити, але це було цілком нормально. Я не знаю, що це говорить про нас. Але я спілкувався з багатьма друзями, які є дітьми акторів. І всі вони кажуть те саме: те, що для сторонніх може здатися максимально дивним і незвичайним, для нас норма – ми просто виросли із цим", — сказав він.
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