Елізабет Герлі / © Associated Press

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Британська зірка Елізабет Герлі — одна з яскравих та неординарних особистостей, яка протягом багатьох років дивує шанувальників своїми ефектними сукнями. Елізабет обожнює вбрання, яке підкреслює її фігуру, тому часто вибирає луки з прозорими вставками, декольте та вбрання в стилі комбінації.

10 червня акторці та модел виповнюється 60 років, тому пропонуємо згадати деякі з її розкішних образів, вибраних для червоних доріжок, прем’єр та світських тусовок.

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press