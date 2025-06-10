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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
668
Час на прочитання
1 хв

Елізабет Герлі — 60 років: згадуємо найефектніші образи зірки в сукнях з декольте

Акторка прославилася у 90-х роках і з того часу залишається вірною своєму улюбленому стилю у вечірній моді.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Associated Press

Британська зірка Елізабет Герлі — одна з яскравих та неординарних особистостей, яка протягом багатьох років дивує шанувальників своїми ефектними сукнями. Елізабет обожнює вбрання, яке підкреслює її фігуру, тому часто вибирає луки з прозорими вставками, декольте та вбрання в стилі комбінації.

10 червня акторці та модел виповнюється 60 років, тому пропонуємо згадати деякі з її розкішних образів, вибраних для червоних доріжок, прем’єр та світських тусовок.

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
668
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