Елізабет Герлі із сином Деміаном відвідали Високий суд, де також з’явився принц Гаррі

Елізабет Герлі із сином Деміаном / © Getty Images

Знаменитості, серед яких Елтон Джон та принц Гаррі, звинувачують видавця Daily Mail у порушенні недоторканності приватного життя з використанням незаконних методів у межах судового процесу, що є частиною ширшого скандалу із прослуховуванням телефонних розмов у Лондоні.

Герлі з’явилася на засіданні в чорній водолазці і пальті в принт, її волосся було розпущене, а на обличчі були великі чорні сонцезахисні окуляри. Її син Деміан, який, очевидно, приїхав підтримати маму, був у шкіряній куртці та з шарфом на шиї, а також в окулярах на обличчі.

Герцог Сассекський також сьогодні був заскочений папараці в Лондоні. Він приїхав із Каліфорнії вчора на початок судового процесу, який триватиме дев’ять тижнів.

Гаррі та інші відомі особи, включаючи Елтона Джона, Елізабет Герлі та колишню дружину Джуда Лоу, Седі Фрост, є позивачами у цій справі, в якій Associated Newspapers звинувачується у незаконному збиранні інформації. Очікується, що Гаррі дасть свідчення у суді у четвер, 22 січня.

У понеділок, коли 41-річний Гаррі залишав будинок суду, на нього вже чекали камери, і на запитання про те, як минув перший день слухань, він відповів лише трьома словами: «Добре, дуже добре», — сказав він.

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Також раніше ми розповідали, що малоймовірно, що принц побачиться зі своїм батьком королем Чарльзом під час цієї подорожі.