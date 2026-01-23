Елізабет Герлі позувала оголеною у ванні з піною

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі поділилася в Instagram новими пікантними фото зі своєї відпустки на Мальдівах.

Цього разу акторка показала, як релаксувала у великій рожевій ванні з піною, червоними пелюстками квітів і папороттю. Позувала зірка оголеною спиною до фотокамери.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у купальнику з леопардовим принтом і з золотими ланцюжками позасмагала на пляжі.