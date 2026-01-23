- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 1 хв
Елізабет Герлі позувала оголеною у ванні з піною
60-річна британська акторка показала свої відверті світлини.
Елізабет Герлі поділилася в Instagram новими пікантними фото зі своєї відпустки на Мальдівах.
Цього разу акторка показала, як релаксувала у великій рожевій ванні з піною, червоними пелюстками квітів і папороттю. Позувала зірка оголеною спиною до фотокамери.
Нагадаємо, Елізабет Герлі у купальнику з леопардовим принтом і з золотими ланцюжками позасмагала на пляжі.