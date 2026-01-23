ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

Елізабет Герлі позувала оголеною у ванні з піною

60-річна британська акторка показала свої відверті світлини.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі поділилася в Instagram новими пікантними фото зі своєї відпустки на Мальдівах.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Цього разу акторка показала, як релаксувала у великій рожевій ванні з піною, червоними пелюстками квітів і папороттю. Позувала зірка оголеною спиною до фотокамери.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі у купальнику з леопардовим принтом і з золотими ланцюжками позасмагала на пляжі.

Дата публікації
Кількість переглядів
235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie