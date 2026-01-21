- Дата публікації
Елізабет Герлі у леопардовому бікіні приймала сонячні ванни на пляжі на Мальдівах
60-річна британська акторка проводить відпустку зі своїм сином у райському куточку планети.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку на Мальдіви, яким вона розпочала свій новий 2026 рік. У відпустку акторка поїхала разом зі своїм сином Деміаном.
Акторка приймала сонячні ванни у бікіні з леопардовим принтом із золотими ланцюжками. У неї було хвилясте укладання, масивні сонцезахисні окуляри на обличчі і золотий ланцюжок із підвіскою на шиї. Ліз пила кокосову воду і позувала на камеру.
Нагадаємо, Елізабет Герлі із сином відвідала Високий суд, де також з’явився принц Гаррі.