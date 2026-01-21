ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
256
1 хв

Елізабет Герлі у леопардовому бікіні приймала сонячні ванни на пляжі на Мальдівах

60-річна британська акторка проводить відпустку зі своїм сином у райському куточку планети.

Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з відпочинку на Мальдіви, яким вона розпочала свій новий 2026 рік. У відпустку акторка поїхала разом зі своїм сином Деміаном.

Елізабет Герлі із сином / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі із сином / © Instagram Елізабет Герлі

Акторка приймала сонячні ванни у бікіні з леопардовим принтом із золотими ланцюжками. У неї було хвилясте укладання, масивні сонцезахисні окуляри на обличчі і золотий ланцюжок із підвіскою на шиї. Ліз пила кокосову воду і позувала на камеру.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі із сином відвідала Високий суд, де також з’явився принц Гаррі.

