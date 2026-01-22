Елізабет Герлі в смарагдовій сукні та зі своїм стильним сином приїхала до суду

Елізабет Герлі з сином Деміаном Герлі / © Getty Images

Реклама

Герлі, Елтон Джон, принц Гаррі та інші відомі британці звинувачують видавця Daily Mail у порушенні недоторканності приватного життя з використанням незаконних методів прослуховування телефонних розмов.

Елізабет Герлі з’явилася на черговому засіданні у смарагдовій сукні з поясом на талії та перлинними ґудзиками, у діамантових сережках та з сумкою рептилії на плечі. Компанію їй склав її 23-річний син Деміан Герлі. Хлопець мав стильний вигляд в картатим довгому пальті і з чорним об’ємним шарфом на шиї, він також одягнув окуляри від сонця, як і його мати, які більше приховували очі від спалахів фотографів, що зібралися.

Елізабет Герлі та Деміан Герлі / © Getty Images

У суді також дав свідчення принц Гаррі, герцог Сассекський. Говорять, син короля Чарльз ледве стримував сльози, виступаючи перед суддями процесу.

Реклама