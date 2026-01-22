- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
Елізабет Герлі в смарагдовій сукні та зі своїм стильним сином приїхала до суду
Акторка Елізабет Герлі зі своїм сином Деміаном Герлі потрапили під приціл фотографів, прямуючи до будівлі Високого суду у Лондоні.
Герлі, Елтон Джон, принц Гаррі та інші відомі британці звинувачують видавця Daily Mail у порушенні недоторканності приватного життя з використанням незаконних методів прослуховування телефонних розмов.
Елізабет Герлі з’явилася на черговому засіданні у смарагдовій сукні з поясом на талії та перлинними ґудзиками, у діамантових сережках та з сумкою рептилії на плечі. Компанію їй склав її 23-річний син Деміан Герлі. Хлопець мав стильний вигляд в картатим довгому пальті і з чорним об’ємним шарфом на шиї, він також одягнув окуляри від сонця, як і його мати, які більше приховували очі від спалахів фотографів, що зібралися.
У суді також дав свідчення принц Гаррі, герцог Сассекський. Говорять, син короля Чарльз ледве стримував сльози, виступаючи перед суддями процесу.