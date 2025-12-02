Еллі Голдінг повідомила про вагітність, оголивши великий живіт на світському заході

Еллі Голдінг / © Associated Press

38-річна британська попспівачка Еллі Голдінг оголосила, що чекає на другу дитину, на церемонії Pandora Fashion Awards 2025. Завагітніла вона від свого 28-річного бойфренда Бо Міннієра, але він з нею на заході не з’явився, а також Еллі ніяк не коментувала поповнення.

Співачка просто вийшла на фотоколл з оголеним і доволі великим животом, а одягнена була в чорне вбрання, що включало кроп-топ, кюлоти і довгий плащ.

Еллі Голдінг / © Associated Press

Шику цьому луку додавали туфлі з відкритою п’ятою, сонцезахисні окуляри, а також масивні прикраси — сережки і величезний хрест з різнокольоровим камінням.

Еллі Голдінг / © Associated Press

Раніше Еллі Голдінг була одружена з артдилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля тоді говорили всі, адже воно було не гіршим ніж у королівських наречених. Однак уже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.

Еллі Голдінг у день весілля / © Getty Images

Але не лише Еллі Голдінг вирішила повідомити про вагітність, а ще одна британка — акторка Сієнна Міллер. 43-річна зірка теж оголила великий живіт, але була в білосніжній прозорій сукні.