- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Еллі Голдінг повідомила про вагітність, оголивши великий живіт на світському заході
Скоро в сім’ї попспівачки гряде поповнення.
38-річна британська попспівачка Еллі Голдінг оголосила, що чекає на другу дитину, на церемонії Pandora Fashion Awards 2025. Завагітніла вона від свого 28-річного бойфренда Бо Міннієра, але він з нею на заході не з’явився, а також Еллі ніяк не коментувала поповнення.
Співачка просто вийшла на фотоколл з оголеним і доволі великим животом, а одягнена була в чорне вбрання, що включало кроп-топ, кюлоти і довгий плащ.
Шику цьому луку додавали туфлі з відкритою п’ятою, сонцезахисні окуляри, а також масивні прикраси — сережки і величезний хрест з різнокольоровим камінням.
Раніше Еллі Голдінг була одружена з артдилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля тоді говорили всі, адже воно було не гіршим ніж у королівських наречених. Однак уже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.
Але не лише Еллі Голдінг вирішила повідомити про вагітність, а ще одна британка — акторка Сієнна Міллер. 43-річна зірка теж оголила великий живіт, але була в білосніжній прозорій сукні.