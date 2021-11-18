Ельза Госк блиснула сосками у прозорому білому топі

33-річна модель Ельза Госк часто одягає пікантне вбрання, щоб підкреслити свою фігуру.
Під час вагітності та після народження дитини груди Ельзи Госк стали на кілька розмірів більшими. Все завдяки грудному вигодовуванню. Госк досі годує свою дочку Тууліккі, яка народилася у лютому 2021 року, грудьми.
В Instagram модель продемонструвала новий образ, у якому вийшла на прогулянку. На Ельзі був білий топ із вирізом на декольте, який вона одягла без бюстгальтера. Прозора тканина на ньому просвічувала соски моделі.
Лук Госк доповнила широкими коричневими штанами з високою талією, панамою на голові та маленькою хутряною сумкою, яку тримала в руках. Модель була з легким денним макіяжем на обличчі, лише підкресливши трохи контур губ, щоб зробити їх ще пухкішими.
Сфотографувалася шведська модель із різних ракурсів, показавши свою фігуру у всій красі.
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