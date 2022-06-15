Ембер Герд зробила несподівану заяву про свій шлюб із Джонні Деппом

Ембер Герд програла у суді своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу. А тепер практично кається і каже, що дуже шкодує про свою "жахливу поведінку" під час їхнього шлюбу.

У квітні 2022 року Джонні Депп подав позов до суду проти Ембер Герд через статтю для Washington Post, в якій акторка розповіла, що її колишній чоловік тиран, а вона – жертва сексуального насильства.

Адвокат Деппа — Камілла Васкес, що стала зіркою після шеститижневого судового розгляду, зуміла виграти справу свого клієнта, влаштувавши запеклий перехресний допит Ембер Герд і представивши перед присяжними заключні аргументи. 58-річному Депу присяжні присудили компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів і ще 5 мільйонів Герд має виплатити, як штрафні санкції.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

І ось Ембер дала своє перше телеінтерв'ю після вироку. Акторка з'явилася на NBC Today і заявила Савані Гатрі, що вона ніколи не підбурювала до насильства, але визнала, що те, як вона діяла протягом усього їхнього "дуже, дуже токсичного шлюбу" викликає жаль, пише Mirror.

"Я робила і говорила жахливі, сумні речі протягом усіх моїх стосунків. Я поводилася жахливо, майже невпізнанно для себе. Я так жалкую", — сказала вона. "Я завжди продовжуватиму відчувати, що я була частиною цього, ніби я була іншою половиною цих стосунків. Це було жахливо, а могло б бути красиво. Я зробила багато помилок, але я завжди говорила правду", — заявила Герд.

Ембер Герд / Фото: Getty Images

Після вироку Ембер Герд заявила, що "вбита горем" і, звичайно ж, не погоджується з винесеним вердиктом.

"Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, неможливо передати словами. Я вбита горем, що гори доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти непропорційній владі, впливу та впливу мого колишнього чоловіка", - йдеться у заяві Герд після винесення рішення. "Я ще більше розчарована тим, що цей вердикт означає для інших жінок. Це невдача. Це повертає час назад, коли жінку, яка говорила правду, можна було публічно зганьбити і принизити. Це відкидає уявлення про те, що до насильства щодо жінок слід ставитися уважніше. Я вважаю, що адвокатам Джонні вдалося змусити присяжних не звертати уваги на ключове питання свободи слова та ігнорувати докази, які були настільки переконливими, що ми виграли у Великій Британії. Мені сумно, що я програла цю справу. Але мені ще сумніше через те, що я, здається, втратила право, яке, як мені здавалося, я мала як американка - говорити вільно і відкрито", - заявила Герд.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

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