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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Емі Адамс у сукні з цікавими драпованими рукавами позувала на червоній доріжці

Акторка відвідала захід у Лос-Анджелесі з родиною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Емі Адамс

Емі Адамс / © Associated Press

Емі Адамс з’явилася на прем’єрі свого нового серіалу «Мис страху», а підтримати її прийшла родина. На червоній доріжці разом із Емі з’явилися її чоловік Даррен Ле Галло та їхня 15-річна донька Авіана.

Адамс одягла драповану білу сукню з довгими рукавами і високою горловиною, яку доповнював чорний пояс. Також у образі були чорні туфлі на підборах, а її довге хвилясте руде волосся було зібране збоку.

Емі Адамс / © Associated Press

Емі Адамс / © Associated Press

Донька акторки одяглася у блідо-блакитну бандажну мінісукню. Такий фасон вбрання був дуже популярним у нульових роках і особливо їх часто носили голлівудські акторки та світські левиці, як-от Кім Кардашян.

Емі Адамс з донькою і чоловіком / © Associated Press

Емі Адамс з донькою і чоловіком / © Associated Press

Але це не вперше, коли донька супроводжує маму. Авіана раніше приєдналася до своєї мами для ще одного виходу на червону доріжку в березні на Тижні моди в Парижі.

Нагадаємо, що Адамс та її чоловік познайомилися 2001 року на заняттях з акторської майстерності, а заручилися 2008 року.

2010 року в них народилася Авіана, а одружилася пара 2015 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
89
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