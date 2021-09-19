Емі Шумер розповіла про хворобливий досвід: акторці видалили матку

40-річна американська стендап-комедіантка і акnjhrf Емі Шумер розповіла жалісну історію, яка днями з нею сталася.

Шумер запостиkf ролик з лікарняного ліжка і розповіла підписникам, що їй видалили матку і апендикс під час операції, яку вона перенесла з приводу ендометріозу в ці вихідні.

40-річна комедіантка поділилася новиною зі своїми шанувальниками в неділю, коли вона опублікувала відео, на якому лежить на лікарняному ліжку вранці після гістеректомії (гінекологічна операція, при якій видаляється матка).

Шумер давно розповідала про свою боротьбу з ендометріозом. Захворювання приносило їй сильний біль і дискомфорт. "Лікар виявив 30 плям ендометріозу, які він видалив. Він видалив мені апендикс, тому що його вразив ендометріоз. У моїй матці було багато, дуже багато крові, і у мене часто виникали болі", — говорить акторка.

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Також вона запостила фото з палати, зроблене в лікарняному халаті і синіх латексних рукавичках і написала: "Якщо у вас дійсно хворобливі місячні, можливо, у вас # ендометріоз".

Раніше Шумер розповідала, що 2020 року вони з чоловіком Крісом Фішером намагалися завести ще одну дитину (в травні 2019 вона народила сина Джина). Зачати природним шляхом Емі не могла, тому вона вдалася до процедури ЕКЗ. Але рік тому в серпні 2020-го зірка зізналася, що цей досвід був для неї дуже хворобливим і вони з чоловіком вирішили зупинити спроби.

Емі Шумер з чоловіком і сином / Getty Images

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